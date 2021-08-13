魏运高丽：议会外交的主角——英国议会跨党派中国小组 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏运高丽 发布 / 2021年8月13日 5:02 AM 英国议会跨党派中国小组不仅是“兴趣小组”，还是中英“议会外交”的主角。（法新社） 字体大小: 小 中 大 20多年来，英国议会跨党派中国小组和中国的友好往来有目共睹，小组对中国的了解远超英国议会中的其他组织。然而，它毕竟只是非官方小组，一旦英国官方改变了风向，中国小组便很难保持自己的航向。与被中方反制裁的“中国研究小组”（China Research Group, CRG）不同，英国“议会跨党派中国小组”（All-Party Parliamentary China Group, APPCG）一度是中英“议会外交”的主体。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英国议会跨党派中国小组 中英关系 黄达天：从筷子与叉子文化看媒体演变 丁松泉：朱立伦能否实现新跨越？