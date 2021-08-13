魏运高丽：议会外交的主角——英国议会跨党派中国小组

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来自 / 联合早报

文 /
魏运高丽

发布 / 2021年8月13日 5:02 AM

英国议会跨党派中国小组不仅是“兴趣小组”，还是中英“议会外交”的主角。（法新社）
英国议会跨党派中国小组不仅是“兴趣小组”，还是中英“议会外交”的主角。（法新社）

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20多年来，英国议会跨党派中国小组和中国的友好往来有目共睹，小组对中国的了解远超英国议会中的其他组织。然而，它毕竟只是非官方小组，一旦英国官方改变了风向，中国小组便很难保持自己的航向。

与被中方反制裁的“中国研究小组”（China Research Group, CRG）不同，英国“议会跨党派中国小组”（All-Party Parliamentary China Group, APPCG）一度是中英“议会外交”的主体。

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