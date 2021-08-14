刘家明：小贩中心的三个问题

自从申遗成功以及冠病疫情的挥之不去，有关小贩中心的问题就频频出现。综合起来，主要是无现金支付、碗盘回收和卫生，以及外送服务这三大问题。

如果这些问题能够顺利完满解决，成功申遗之后的小贩传统，或许就不会面临青黄不接的延续困境了。三个棘手的问题都有其特殊的背景和挑战，不管是对个别的小贩摊主、小贩中心的“业主”和负责单位、顾客和市民来说，也有其不同的迫切性和需求，因此不是能够用简单“一刀切”的方法，快刀斩乱麻地解决。