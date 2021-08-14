刘家明：小贩中心的三个问题 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘家明 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 作者认为，无现金支付是步向未来数据金融发展的第一步，所以应该先得到优先考虑。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 自从申遗成功以及冠病疫情的挥之不去，有关小贩中心的问题就频频出现。综合起来，主要是无现金支付、碗盘回收和卫生，以及外送服务这三大问题。如果这些问题能够顺利完满解决，成功申遗之后的小贩传统，或许就不会面临青黄不接的延续困境了。三个棘手的问题都有其特殊的背景和挑战，不管是对个别的小贩摊主、小贩中心的“业主”和负责单位、顾客和市民来说，也有其不同的迫切性和需求，因此不是能够用简单“一刀切”的方法，快刀斩乱麻地解决。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小贩文化 无现金支付 归还托盘碗盘 张云：为何过度的自由国际秩序话语是危险的 林原：台北市长选举的关键意义