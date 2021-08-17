卡尔洛·拉蒂：新加坡正在塑造交通运输的未来

蒂齐亚诺·泰尔扎尼（Tiziano Terzani）并不是新加坡的粉丝。这位佛罗伦萨作家兼记者探索了亚洲的每一个角落。他曾亲眼目睹西贡被越南人民军和越共所占领，以及金边落入红色高棉手中。

当他抵达新加坡时，他认定，新加坡值得一提的只有它的机场：“这里集中展示了新加坡所拥有的一切：效率、洁净、秩序。”除此以外，这个富裕的城市国家对他而言，只不过是“亚洲最大的消费品超市、谨小慎微，而且徒劳无益”。