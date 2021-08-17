卡尔洛·拉蒂：新加坡正在塑造交通运输的未来 订户 来自 / 联合早报 文 / 卡尔洛·拉蒂 发布 / 2021年8月17日 5:00 AM 作者认为，如果说共享汽车和拼车服务已经模糊了公共和私人交通之间的传统区分，那么无人驾驶汽车则可能使之彻底消失。图为2019年，新加坡首个“随需而至”无人驾驶接驳巴士服务在圣淘沙正式进入试用期。（档案照） 字体大小: 小 中 大 蒂齐亚诺·泰尔扎尼（Tiziano Terzani）并不是新加坡的粉丝。这位佛罗伦萨作家兼记者探索了亚洲的每一个角落。他曾亲眼目睹西贡被越南人民军和越共所占领，以及金边落入红色高棉手中。当他抵达新加坡时，他认定，新加坡值得一提的只有它的机场：“这里集中展示了新加坡所拥有的一切：效率、洁净、秩序。”除此以外，这个富裕的城市国家对他而言，只不过是“亚洲最大的消费品超市、谨小慎微，而且徒劳无益”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡自动驾驶陆路交通委员会 无人驾驶汽车 时事透视 张敬伟：美国败走阿富汗与塔利班迎来大考 黄献华：从野蛮生长到全面整顿