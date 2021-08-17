黄献华：从野蛮生长到全面整顿

最近一段时间以来，中国接连出重拳整顿了多个行业，以期纠正一些失序的经济行为。这一波大规模的整顿起始于针对阿里的垄断，进而扩大到整个电商平台行业的垄断行为，之后又是针对教培行业的整顿。

由于阿里等电商平台都是规模非常巨大的企业，影响力较大，以及中国的整顿动作过于频密，所以引起了资本市场的不小震荡，亦引起舆论的热议。更有观点认为，这是中国对资本的态度发生了变化，是中国在社会主义和资本之间做出了选择。无独有偶，孙正义的软银投资最近也宣布暂停在中国的投资。据透露，软银的决定是因为受到了这波整顿的影响。