黄献华：从野蛮生长到全面整顿 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄献华 发布 / 2021年8月17日 5:03 AM 字体大小: 小 中 大 最近一段时间以来，中国接连出重拳整顿了多个行业，以期纠正一些失序的经济行为。这一波大规模的整顿起始于针对阿里的垄断，进而扩大到整个电商平台行业的垄断行为，之后又是针对教培行业的整顿。由于阿里等电商平台都是规模非常巨大的企业，影响力较大，以及中国的整顿动作过于频密，所以引起了资本市场的不小震荡，亦引起舆论的热议。更有观点认为，这是中国对资本的态度发生了变化，是中国在社会主义和资本之间做出了选择。无独有偶，孙正义的软银投资最近也宣布暂停在中国的投资。据透露，软银的决定是因为受到了这波整顿的影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国整顿电商平台 阿里巴巴反垄断调查 邱晓莉：未来十年是危急存亡之秋 张敬伟：美国败走阿富汗与塔利班迎来大考