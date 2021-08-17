邱晓莉：未来十年是危急存亡之秋

8月9日，全球最权威的气候科学研究团体，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布了最新的气候报告，凭借着人类对气候科学取得的有始以来最深刻的认识和理解，向我们揭示了启动全球各地此消彼长的极端天气的蝴蝶效应的始作俑者。

短短数月以来，我们目睹了即使是全世界经济最发达的美国，都无法控制熊熊燃烧的山火在多个州蔓延。8月份以来，俄罗斯西伯利亚地区正在面临史上最严峻的山火季，浓烟已飘到北极上空，当地的气象专家称，他们正在经历自1888年有气象观测史以来最热、最干燥的夏天。