邱晓莉：未来十年是危急存亡之秋 订户 来自 / 联合早报 文 / 邱晓莉 发布 / 2021年8月17日 5:01 AM 字体大小: 小 中 大 8月9日，全球最权威的气候科学研究团体，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布了最新的气候报告，凭借着人类对气候科学取得的有始以来最深刻的认识和理解，向我们揭示了启动全球各地此消彼长的极端天气的蝴蝶效应的始作俑者。短短数月以来，我们目睹了即使是全世界经济最发达的美国，都无法控制熊熊燃烧的山火在多个州蔓延。8月份以来，俄罗斯西伯利亚地区正在面临史上最严峻的山火季，浓烟已飘到北极上空，当地的气象专家称，他们正在经历自1888年有气象观测史以来最热、最干燥的夏天。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 气候危机 联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC） 林火问题 洪水泛滥 张敬伟：美国败走阿富汗与塔利班迎来大考 黄献华：从野蛮生长到全面整顿