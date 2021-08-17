郑浩：寻找避免中美激烈抗争的出口

如果说在中美双方当面交流的机会少之又少的情况下，双方接触仍以某种相互对抗的态度和方式进行的话，其他诸如共识、理解、包容、合作或竞争等宣示，也就根本不存在任何可信的基础。

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美国总统拜登上台后公开提出“与中国展开激烈竞争”，对此，中国曾经表态指“从不惧怕与美国在公平原则下展开竞争”。然而，最近中美互动以及美国在亚太地区的频繁活动，似乎在向世界展示中美正在进行的并非只是“激烈竞争”，而是更加倾向于“激烈抗争”，这不得不令人担忧。