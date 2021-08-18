吴俊刚：政党政治可怕的分裂性

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来自 / 联合早报

文 /
吴俊刚

发布 / 2021年8月18日 5:00 AM

美国建国者当年最担心的事情之一，就是党争之害。（Unsplash/Ronda Darby）
美国建国者当年最担心的事情之一，就是党争之害。（Unsplash/Ronda Darby）

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美国的疫苗和口罩政治之丑恶，确实让人看傻了眼。尽管变异冠病病毒德尔塔掀起了新一波疫情，总统拜登声嘶力竭呼吁民众接种疫苗，但由共和党（州长）统治的各州，几乎都反对接种、隔离和强制性戴口罩，因而导致染病人数和死亡人数再次激增，疫情最严重的都是接种率低下的州郡。

民主党的拜登上台后大力推动接种疫苗，但共和党人却不予配合，据统计接种率偏高的多是民主党人掌管的州属；反之，由共和党人担任州长的州属普遍偏低，有些州至今只有约三分之一的人完成接种，红（共和党）蓝（民主党）阵营对照鲜明，也形成了新的政治断层线。

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