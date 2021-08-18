吴俊刚：政党政治可怕的分裂性 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 美国建国者当年最担心的事情之一，就是党争之害。（Unsplash/Ronda Darby） 字体大小: 小 中 大 美国的疫苗和口罩政治之丑恶，确实让人看傻了眼。尽管变异冠病病毒德尔塔掀起了新一波疫情，总统拜登声嘶力竭呼吁民众接种疫苗，但由共和党（州长）统治的各州，几乎都反对接种、隔离和强制性戴口罩，因而导致染病人数和死亡人数再次激增，疫情最严重的都是接种率低下的州郡。民主党的拜登上台后大力推动接种疫苗，但共和党人却不予配合，据统计接种率偏高的多是民主党人掌管的州属；反之，由共和党人担任州长的州属普遍偏低，有些州至今只有约三分之一的人完成接种，红（共和党）蓝（民主党）阵营对照鲜明，也形成了新的政治断层线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国两党斗争 社会分裂 特朗普支持者 吴俊刚专栏 李钟和：中国治下的和平可能实现吗？ 于时语：阿富汗变局的国际展望