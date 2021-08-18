于时语：阿富汗变局的国际展望 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月18日 5:04 AM 自从美国总统拜登宣布从阿富汗撤军以来，塔利班组织发起一系列攻势，势如破竹，攻克了多个省会，于16日拿下首都喀布尔，重新控制阿富汗。（法新社） 字体大小: 小 中 大 自从美国总统拜登宣布从阿富汗撤军以来，塔利班组织发起一系列攻势，势如破竹，攻克了多个省会，于16日拿下首都喀布尔，重新控制阿富汗。这比美国情报报告说喀布尔可能在几周内受到攻击，而阿富汗政府可能在90天内崩溃来得更早。美国及北约在过去20年里，花了无数时间和金钱来训练和装备的阿富汗政府军，在人数、军械、资产、后勤各方面的优势都远超塔利班，却如此不堪一击。欧美媒体上出现了各种解释，从政治腐败到部落利益，言人人殊。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 塔利班攻势 巴基斯坦塔利班 美国阿富汗撤军 陆曦：中国的官僚体制与病毒“清零论” 李钟和：中国治下的和平可能实现吗？