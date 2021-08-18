于时语：阿富汗变局的国际展望

自从美国总统拜登宣布从阿富汗撤军以来，塔利班组织发起一系列攻势，势如破竹，攻克了多个省会，于16日拿下首都喀布尔，重新控制阿富汗。这比美国情报报告说喀布尔可能在几周内受到攻击，而阿富汗政府可能在90天内崩溃来得更早。

美国及北约在过去20年里，花了无数时间和金钱来训练和装备的阿富汗政府军，在人数、军械、资产、后勤各方面的优势都远超塔利班，却如此不堪一击。欧美媒体上出现了各种解释，从政治腐败到部落利益，言人人殊。