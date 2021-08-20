查尔斯·库普昌：拜登做得对 订户 来自 / 联合早报 文 / 查尔斯·库普昌 发布 / 2021年8月20日 5:02 AM 美军人员为阿富汗逃难者进行登机检查。（法新社） 字体大小: 小 中 大 眼睁睁看着塔利班横扫阿富汗，导致阿富汗人民和国际社会旨在建立一个体面、安全和正常国家所付出的长达20年努力，在短短几个月内化为乌有，的确是一种痛苦的经历。上周日（15日），塔利班实际结束了对阿富汗的惊人扫荡，开进喀布尔，并迫使总统阿什拉夫·加尼逃逸。塔利班几乎没遭遇任何抵抗就接管阿富汗，引发了人们对美国总统拜登从该国撤出美军和联军明智与否的明显质疑。但矛盾的是，塔利班迅速且轻松的推进，只不过再次证明，拜登做出了正确的决策——而且不应该走回头路。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 喀布尔政府 美国撤退阿富汗 拜登阿富汗政策 邓曦泽：中美之间的国家竞争与文明竞争 刘臻：“加强针”的林林总总与现实困境