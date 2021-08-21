韩东屏：塔利班的胜利 说明了什么？

随着阿富汗总统加尼逃离阿富汗，塔利班在阿富汗的胜利已成事实。

就在不久前，美国总统拜登还说塔利班控制阿富汗全境的可能性微乎其微；美国前驻阿富汗指挥官还告诉媒体，美国训练的阿富汗特种部队素质很好，装备精良，有能力守住阿富汗至少90天以上。显然塔利班前进速度，远远超过了美军、美国情报部门和美国政府对阿富汗局势的估计。这说明什么呢？

美国军费每年7000多亿美元，是世界上最强大的军事存在。为了摆平阿富汗这样一个第三世界国家，花费2万亿美元，历时20年，换来却是跟越战一样的彻底失败。刚刚撤退的美国军队，又得重返阿富汗去掩护使馆人员、公民和曾经帮助过美国的阿富汗人，说明美国军方和政府各阶层的决策者，对阿富汗的局势缺乏准确的把握。

美国在阿富汗进行了20年的战争，却并没有真正了解所扶持的阿富汗政府，更没有真正了解对手塔利班。从某种意义上讲，他们连自己的能力也不甚了解。中国的兵圣孙子说，知己知彼，百战百胜；知己不知彼，胜负各半；既不知己又不知彼，每战必殆。这或许就是美国二战后，基本上每战必败的原因。

美国中央情报局每年的公开经费达五六百亿美元，不公开的经费更是不计其数，触手伸到全世界各地，却已经演化成一个失去控制的恶魔，尾大不掉，不断对不听美国招呼的国家制造麻烦。

美国立国以来，一直在进行战争，早年为了拓展领土，对印第安人的长期战争，对邻国墨西哥的战争，让美国的领土扩张达到极致，横跨两大洋。

美国从这些战争中获得巨大的利益，也受到美国民众的拥护。但二战之后，美国军事和经济实力达到巅峰，继续四处插手，不断挑起战争。插手中国内战失败后，又介入朝鲜战争，之后还插手越南内战。从肯尼迪开始，历经约翰逊、尼逊、福特四届总统，耗时15年，并在越南投下超过二战双方所使用炸弹的总量，造成巨大的人员伤亡和财政负担，最终仍以惨败告终。

美国本应该从这些惨痛的战争中吸取教训，避免卷入与国家安全没有直接关系的战争，但美国的政治制度，显然没有他们自我标榜那种自我纠错能力，继续犯同样的错误。越南战争后，美国人患上了越南战争综合症，老实了一些。1979年伊朗发生人质危机时，时任卡特总统忍住了，让美国避免了一场“可能的惨败。”

冷战结束后，老布什发起第一次海湾战争，把萨达姆赶出了科威特。老布什高兴之余，认为美国终于战胜了“越南战争综合症”，又雄心勃勃地搞出“新世界秩序”计划，要用“无敌”的美国军力重塑世界；只是老布什竞选连任不利，让“新世纪秩序”计划胎死腹中。

2000年，小布什当选美国总统，子承父业，老子的原班人马重出山，利用九一一事件，出兵阿富汗，入侵伊拉克。至今又是20多年，历经小布什、奥巴马、特朗普和拜登四届总统，造成的财政损失远超越南战争，其后果也将远超越南战争。

美国的国家债务，基本都与美国海外战争有关。美国现在担心中国超越自己，还不如放弃近于自戕的战争政策，重新定位自己在世界上的地位，改变自己的心态。

作者是美国华伦威尔逊大学政治学教授