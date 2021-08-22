马国政局 范晓琪：安华首相梦又碎 订户 来自 / 联合早报 文 / 范晓琪 发布 / 2021年8月22日 5:03 AM 马来西亚第九任首相人选尘埃落定，人民公正党主席安华再次与大位擦肩而过，不禁让人感叹，安华真的没有当首相的命。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 马来西亚第九任首相人选尘埃落定，人民公正党主席安华再次与大位擦肩而过，不禁让人感叹，安华真的没有当首相的命。都说事不过三，但这已是安华第四次和首相宝座失之交臂。第一次是1998年当副首相时，被视为接班人的安华突然遭时任首相马哈迪革职，还因为渎职及鸡奸罪入狱。第二次是2013年大选失利，无缘当首相。当时马来西亚民间反风正盛，以安华为首的在野联盟人民联盟（民联，希望联盟的前身）选情看涨，许多人都认为那是安华最有可能胜出及出任首相的一次，但民联最终还是无法打败国阵，安华只能黯然神伤。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 众声道 安华 马来西亚首相 汤玲玲：疫情与人生意义 傅来兴：人口膨胀与低生育率