范晓琪：安华首相梦又碎

马来西亚第九任首相人选尘埃落定，人民公正党主席安华再次与大位擦肩而过，不禁让人感叹，安华真的没有当首相的命。

都说事不过三，但这已是安华第四次和首相宝座失之交臂。第一次是1998年当副首相时，被视为接班人的安华突然遭时任首相马哈迪革职，还因为渎职及鸡奸罪入狱。

第二次是2013年大选失利，无缘当首相。当时马来西亚民间反风正盛，以安华为首的在野联盟人民联盟（民联，希望联盟的前身）选情看涨，许多人都认为那是安华最有可能胜出及出任首相的一次，但民联最终还是无法打败国阵，安华只能黯然神伤。