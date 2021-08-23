王乙康：在冠病时代保持开放

2019冠病疫情突显了新加坡的一个基本现实：我们太小了，无法独自生存。我们须要开拓全球市场。

我们只有两个优势，一是地理位置优越，二是人民责任感强，机智可靠，愿意并能够努力工作以创造奇迹。

坚持成为开放型经济体

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这些关于新加坡和新加坡人的不言而喻的事实不时受到质疑。我今天接受你们的邀请，是为了向我们所有的国际伙伴保证，新加坡管理经济的方式没有也不会改变——原因很简单，它不能改变，因为我们的现实环境没有改变，也永远不会改变。