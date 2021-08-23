王乙康：在冠病时代保持开放

订户

来自 / 联合早报

文 /
王乙康

发布 / 2021年8月23日 5:04 AM

王乙康说，我国是世界的枢纽和关键节点。若世界各地的人不能来这里做生意、交流想法、合作等，我们就会被削弱。但我国却不能简单地开放边境、停止隔离入境者并恢复正常旅游，来扭转这一局面。（海峡时报档案照）
王乙康说，我国是世界的枢纽和关键节点。若世界各地的人不能来这里做生意、交流想法、合作等，我们就会被削弱。但我国却不能简单地开放边境、停止隔离入境者并恢复正常旅游，来扭转这一局面。（海峡时报档案照）

字体大小:

2019冠病疫情突显了新加坡的一个基本现实：我们太小了，无法独自生存。我们须要开拓全球市场。

我们只有两个优势，一是地理位置优越，二是人民责任感强，机智可靠，愿意并能够努力工作以创造奇迹。

坚持成为开放型经济体

这些关于新加坡和新加坡人的不言而喻的事实不时受到质疑。我今天接受你们的邀请，是为了向我们所有的国际伙伴保证，新加坡管理经济的方式没有也不会改变——原因很简单，它不能改变，因为我们的现实环境没有改变，也永远不会改变。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

 