王乙康：在冠病时代保持开放 订户 来自 / 联合早报 文 / 王乙康 发布 / 2021年8月23日 5:04 AM 王乙康说，我国是世界的枢纽和关键节点。若世界各地的人不能来这里做生意、交流想法、合作等，我们就会被削弱。但我国却不能简单地开放边境、停止隔离入境者并恢复正常旅游，来扭转这一局面。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 2019冠病疫情突显了新加坡的一个基本现实：我们太小了，无法独自生存。我们须要开拓全球市场。我们只有两个优势，一是地理位置优越，二是人民责任感强，机智可靠，愿意并能够努力工作以创造奇迹。坚持成为开放型经济体这些关于新加坡和新加坡人的不言而喻的事实不时受到质疑。我今天接受你们的邀请，是为了向我们所有的国际伙伴保证，新加坡管理经济的方式没有也不会改变——原因很简单，它不能改变，因为我们的现实环境没有改变，也永远不会改变。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 冠病19 新加坡 狮城脉搏 廖建裕：张亚基风波与印尼身份政治 周明：疫情下阿拉伯地区的危与机