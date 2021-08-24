东京奥运会 陈鸿斌：反差巨大的两届东京奥运会 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈鸿斌 发布 / 2021年8月24日 5:01 AM 上次东京奥运会，日本在国际社会赢得了一片礼赞声，本届奥运会日本却普遍遭到嫌弃，不知日本政府和广大国民是否感觉到了这一巨大反差？（路透社） 字体大小: 小 中 大 对于本届东京奥运会，日本国内外褒贬不一，但类似上届东京奥运会那样好评如潮、赞不绝口的盛景已一去不复返了，它已成为一种渐行渐远的回忆。57年前东京举办了日本的第一次奥运会，那届奥运会成了日本经济高速增长的报春花。短短四年后，日本就超越当时的西德，成为全球第二经济大国。此后，日本在国际社会的地位蒸蒸日上，日本、日本人和日本产品的形象由此一路走高。美国学者傅高义的著作《日本第一》也因此一时洛阳纸贵。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运会 奥运会 林锦辉：银行业应肩负打造永续未来责任 柳金财：东奥与台湾正名运动再起