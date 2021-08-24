陈鸿斌：反差巨大的两届东京奥运会

对于本届东京奥运会，日本国内外褒贬不一，但类似上届东京奥运会那样好评如潮、赞不绝口的盛景已一去不复返了，它已成为一种渐行渐远的回忆。

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57年前东京举办了日本的第一次奥运会，那届奥运会成了日本经济高速增长的报春花。短短四年后，日本就超越当时的西德，成为全球第二经济大国。此后，日本在国际社会的地位蒸蒸日上，日本、日本人和日本产品的形象由此一路走高。美国学者傅高义的著作《日本第一》也因此一时洛阳纸贵。