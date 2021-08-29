韩咏梅：少了耶鲁光环的博雅教育 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩咏梅 发布 / 2021年8月29日 5:02 AM 星期五上午，新加坡国立大学通过文告宣布，创办10年的耶鲁—国大学院明年起停止招生，将与国大博学计划整合成立新学院自办博雅教育，消息发出后引起两极化的反应。（档案照） 字体大小: 小 中 大 对国大来说，博雅教育打下了10年基础，能不能走出一条适合新加坡也适合亚洲的博雅教育之路，下一场冒险才刚开始。2012年9月《纽约时报》刊登一篇文章“耶鲁在新加坡的冒险”，当时耶鲁—国大学院正在招收首批150名学生，美丽的大学城里新学院校园已破土动工。300多年前创办的耶鲁大学是美国历史最悠久的大学之一，也是博雅教育的开山鼻祖。耶鲁强调的思考和学术自由，对美国高等教育产生巨大的影响，因为耶鲁不少毕业生在政界、商界、学术界名声显赫，这所大学是美国的骄傲。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 练习曲 博雅教育 耶鲁—国大学院 黄达天：亿的迷思 易富贤：中国的人口操纵