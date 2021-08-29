韩咏梅：少了耶鲁光环的博雅教育

对国大来说，博雅教育打下了10年基础，能不能走出一条适合新加坡也适合亚洲的博雅教育之路，下一场冒险才刚开始。

2012年9月《纽约时报》刊登一篇文章“耶鲁在新加坡的冒险”，当时耶鲁—国大学院正在招收首批150名学生，美丽的大学城里新学院校园已破土动工。

300多年前创办的耶鲁大学是美国历史最悠久的大学之一，也是博雅教育的开山鼻祖。耶鲁强调的思考和学术自由，对美国高等教育产生巨大的影响，因为耶鲁不少毕业生在政界、商界、学术界名声显赫，这所大学是美国的骄傲。