邢云超：人口问题：中国思维的核心构成 订户 来自 / 联合早报 文 / 邢云超 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 围绕人口问题，中国各阶层各领域近期掀起了地产、教育及生育风暴。（法新社） 字体大小: 小 中 大 虽然中国人口规模惯性减弱，生育水平压力加大，人口与资源环境承载能力及对粮食供给关系谨慎乐观，但未来15年统筹解决人口问题仍有较大回旋空间。围绕人口问题，中国各阶层各领域近期掀起了地产、教育及生育风暴。新华社一度报道，2020年11月1日零时启动的重大国情国力调查及全国人口数量、教育程度、结构分布及城乡住房等方面的统计，将为完善人口发展战略和政策体系、促进人口均衡发展、推动经济高质量提升及十四五（2021年到2025年）规划编制，提供科学准确的统计信息支持。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国人口红利 三孩政策 生育率下降 黄达天：亿的迷思 易富贤：中国的人口操纵