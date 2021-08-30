邢云超：人口问题：中国思维的核心构成

虽然中国人口规模惯性减弱，生育水平压力加大，人口与资源环境承载能力及对粮食供给关系谨慎乐观，但未来15年统筹解决人口问题仍有较大回旋空间。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

围绕人口问题，中国各阶层各领域近期掀起了地产、教育及生育风暴。新华社一度报道，2020年11月1日零时启动的重大国情国力调查及全国人口数量、教育程度、结构分布及城乡住房等方面的统计，将为完善人口发展战略和政策体系、促进人口均衡发展、推动经济高质量提升及十四五（2021年到2025年）规划编制，提供科学准确的统计信息支持。