廖建裕：印尼回教组织与塔利班的关系 订户 来自 / 联合早报 文 / 廖建裕 发布 / 2021年8月31日 5:02 AM 8月29日，阿富汗首都喀布尔国际机场附近一栋民宅在火箭弹袭击后被炸毁，造成六个平民死亡。美军中央司令部发言人比尔·厄本在一份声明中说，美军无人机当天在喀布尔对一辆汽车实施空袭，汽车被击中后产生巨大的二次爆炸，表明其载有大量爆炸物，解除了伊斯兰国阿富汗分支对喀布尔机场的威胁。（路透社） 字体大小: 小 中 大 8月15日早上，阿富汗总统加尼及家人带着大量美钞仓促逃离喀布尔，飞机抵塔吉斯坦被拒入境，后前往阿拉伯联合酋长国。同一天，塔利班军队在完全没有阻力的情况下进入喀布尔，并且占据总统府，宣布20年的战争已经结束。塔利班重新掌权，表示要成立阿富汗酋长国，这是20年前塔利班被推翻前的国家名称。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 回祈团 卡伊达 伊斯兰国组织 印尼伊联 时事透视 阿富汗 塔利班 林原：朱立伦能否拯救国民党？ 张敬伟：拜登的阿富汗麻烦与反华误判