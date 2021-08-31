廖建裕：印尼回教组织与塔利班的关系

8月15日早上，阿富汗总统加尼及家人带着大量美钞仓促逃离喀布尔，飞机抵塔吉斯坦被拒入境，后前往阿拉伯联合酋长国。

同一天，塔利班军队在完全没有阻力的情况下进入喀布尔，并且占据总统府，宣布20年的战争已经结束。塔利班重新掌权，表示要成立阿富汗酋长国，这是20年前塔利班被推翻前的国家名称。