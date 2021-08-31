廖建裕：印尼回教组织与塔利班的关系

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来自 / 联合早报

文 /
廖建裕

发布 / 2021年8月31日 5:02 AM

8月29日，阿富汗首都喀布尔国际机场附近一栋民宅在火箭弹袭击后被炸毁，造成六个平民死亡。美军中央司令部发言人比尔·厄本在一份声明中说，美军无人机当天在喀布尔对一辆汽车实施空袭，汽车被击中后产生巨大的二次爆炸，表明其载有大量爆炸物，解除了伊斯兰国阿富汗分支对喀布尔机场的威胁。（路透社）
8月29日，阿富汗首都喀布尔国际机场附近一栋民宅在火箭弹袭击后被炸毁，造成六个平民死亡。美军中央司令部发言人比尔·厄本在一份声明中说，美军无人机当天在喀布尔对一辆汽车实施空袭，汽车被击中后产生巨大的二次爆炸，表明其载有大量爆炸物，解除了伊斯兰国阿富汗分支对喀布尔机场的威胁。（路透社）

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8月15日早上，阿富汗总统加尼及家人带着大量美钞仓促逃离喀布尔，飞机抵塔吉斯坦被拒入境，后前往阿拉伯联合酋长国。

同一天，塔利班军队在完全没有阻力的情况下进入喀布尔，并且占据总统府，宣布20年的战争已经结束。塔利班重新掌权，表示要成立阿富汗酋长国，这是20年前塔利班被推翻前的国家名称。

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