郑景祥：当“防疫为大”退居二线

我国目前是很谨慎小心地在摸索前进，即便如此，一旦开始让发展与建设转为君，把防疫退居为臣，还是得承担一定的风险与面对不少的压力。

在刚过去的国庆群众大会，李显龙总理着重谈了三个影响深远的课题：扶持低薪员工、消解对外籍员工的焦虑，以及处理种族与宗教问题。

值得注意的是，对于冠病疫情，总理其实着墨不多，主要是鼓励年长者打疫苗，以及感谢国人的信任和前线人员的付出，并没有重大的政策性宣布，或是对抗疫情的新策略。