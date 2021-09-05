郑景祥：当“防疫为大”退居二线

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来自 / 联合早报

文 /
郑景祥

发布 / 2021年9月5日 5:00 AM

掌握时机，规划到接种率和检测设施到位时才开始如常生活是一种智慧；坚持信念，顶住压力让“防疫为大”退居二线是一种勇气。而随着客观环境的改变来调整思维模式，早日融入新常态是一种变通，更是一分责任。（档案照）
掌握时机，规划到接种率和检测设施到位时才开始如常生活是一种智慧；坚持信念，顶住压力让“防疫为大”退居二线是一种勇气。而随着客观环境的改变来调整思维模式，早日融入新常态是一种变通，更是一分责任。（档案照）

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我国目前是很谨慎小心地在摸索前进，即便如此，一旦开始让发展与建设转为君，把防疫退居为臣，还是得承担一定的风险与面对不少的压力。

在刚过去的国庆群众大会，李显龙总理着重谈了三个影响深远的课题：扶持低薪员工、消解对外籍员工的焦虑，以及处理种族与宗教问题。

值得注意的是，对于冠病疫情，总理其实着墨不多，主要是鼓励年长者打疫苗，以及感谢国人的信任和前线人员的付出，并没有重大的政策性宣布，或是对抗疫情的新策略。

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