郑景祥：当“防疫为大”退居二线 订户 来自 / 联合早报 文 / 郑景祥 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 掌握时机，规划到接种率和检测设施到位时才开始如常生活是一种智慧；坚持信念，顶住压力让“防疫为大”退居二线是一种勇气。而随着客观环境的改变来调整思维模式，早日融入新常态是一种变通，更是一分责任。（档案照） 字体大小: 小 中 大 我国目前是很谨慎小心地在摸索前进，即便如此，一旦开始让发展与建设转为君，把防疫退居为臣，还是得承担一定的风险与面对不少的压力。在刚过去的国庆群众大会，李显龙总理着重谈了三个影响深远的课题：扶持低薪员工、消解对外籍员工的焦虑，以及处理种族与宗教问题。值得注意的是，对于冠病疫情，总理其实着墨不多，主要是鼓励年长者打疫苗，以及感谢国人的信任和前线人员的付出，并没有重大的政策性宣布，或是对抗疫情的新策略。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 防疫为大 国庆群众大会 冠状病毒19 国庆庆典2021 编辑室内外 防疫 王舒杨：天灾没有疫苗 叶鹏飞：找回劳动的尊严