陈鸿斌：奥运会与日本首相的命运

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来自 / 联合早报

文 /
陈鸿斌

发布 / 2021年9月6日 5:02 AM

包括冬季奥运会在内，本届东京奥运会是日本举办的第四届奥运会。（档案照）
包括冬季奥运会在内，本届东京奥运会是日本举办的第四届奥运会。（档案照）

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在9月3日举行的自民党干部大会上，菅义伟明确表态将不参加自民党总裁选举，这样9月底他将辞去首相一职。

包括冬季奥运会在内，本届东京奥运会是日本举办的第四届奥运会。而前三届奥运会结束后不久，时任日本首相都辞职了，如今菅义伟同样未能打破这一魔咒。

日本举办的首届奥运会是1964年的东京夏季奥运会，那届奥运会被视为日本经济高速增长的前奏。奥运会前夕开通的东京至大阪的新干线，又被视为日本经济高速增长的象征，尽管当时的时速不过210公里。

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