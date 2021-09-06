陈鸿斌：奥运会与日本首相的命运 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈鸿斌 发布 / 2021年9月6日 5:02 AM 包括冬季奥运会在内，本届东京奥运会是日本举办的第四届奥运会。（档案照） 字体大小: 小 中 大 在9月3日举行的自民党干部大会上，菅义伟明确表态将不参加自民党总裁选举，这样9月底他将辞去首相一职。包括冬季奥运会在内，本届东京奥运会是日本举办的第四届奥运会。而前三届奥运会结束后不久，时任日本首相都辞职了，如今菅义伟同样未能打破这一魔咒。日本举办的首届奥运会是1964年的东京夏季奥运会，那届奥运会被视为日本经济高速增长的前奏。奥运会前夕开通的东京至大阪的新干线，又被视为日本经济高速增长的象征，尽管当时的时速不过210公里。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本经济增长 菅义伟 东京奥运会 柳金财：“九二共识”与“宪法九二”之争辩 因兰·阿末：阿富汗的三国演义