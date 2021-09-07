张立健：大流行下的迪拜世博会 订户 来自 / 联合早报 文 / 张立健 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 未来几年会有两次分别在迪拜（图）和多哈举行的世界博览会，向世人展示21世纪不一样的阿拉伯世界。（路透社） 字体大小: 小 中 大 今年5月以巴冲突的隆隆炮火，惊醒了人们对以色列科技和中东历史的关注。读者也许没有留意到，近10多年来许多国际盛会，已从欧美发达国家转移到发展中国家，比如“金砖五国”，这个情况在下来10年将出现变化，中东将摇身一变成为举办国际盛会的集中地。未来几年会有两次分别在迪拜和多哈举行的世界博览会，以及一届在卡塔尔举行的世界杯足球赛，向世人展示21世纪不一样的阿拉伯世界。可惜一场突如其来的世纪疫症，为这几场盛会增添了不确定性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国际盛会 杜拜世博会 经济透视 李云飞：清教徒式的塔利班 伟达：“自生障碍”与中美竞争