张立健：大流行下的迪拜世博会

今年5月以巴冲突的隆隆炮火，惊醒了人们对以色列科技和中东历史的关注。读者也许没有留意到，近10多年来许多国际盛会，已从欧美发达国家转移到发展中国家，比如“金砖五国”，这个情况在下来10年将出现变化，中东将摇身一变成为举办国际盛会的集中地。

未来几年会有两次分别在迪拜和多哈举行的世界博览会，以及一届在卡塔尔举行的世界杯足球赛，向世人展示21世纪不一样的阿拉伯世界。可惜一场突如其来的世纪疫症，为这几场盛会增添了不确定性。