孙兴杰：拜登的“喀布尔时刻”

尽管美国军方以及北约盟国希望美国总统拜登能延长撤军的期限，但是拜登的决断还是在8月31日完成撤军。美国在阿富汗20年的漫长战争，最后的撤军时刻却是以精确的物理时间来界定的，这是拜登的“喀布尔时刻”，标志着美国的阿富汗战争正式结束。

拜登的“喀布尔时刻”，既是美国漫长战争之后的战略疲惫，更是战略疲倦。20年前“新罗马”的帝国冲动已经耗竭，从遥远的兴都库什山回撤，回到两洋庇护的美国本土，美国或许要进入较长时间的战略休整，以弥合日益严重的战略断层线。