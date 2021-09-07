孙兴杰：拜登的“喀布尔时刻” 订户 来自 / 联合早报 文 / 孙兴杰 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 拜登于8月31日宣布撤军结束，这也标志着美国在阿富汗长达20年的战争正式结束。（法新社） 字体大小: 小 中 大 尽管美国军方以及北约盟国希望美国总统拜登能延长撤军的期限，但是拜登的决断还是在8月31日完成撤军。美国在阿富汗20年的漫长战争，最后的撤军时刻却是以精确的物理时间来界定的，这是拜登的“喀布尔时刻”，标志着美国的阿富汗战争正式结束。拜登的“喀布尔时刻”，既是美国漫长战争之后的战略疲惫，更是战略疲倦。20年前“新罗马”的帝国冲动已经耗竭，从遥远的兴都库什山回撤，回到两洋庇护的美国本土，美国或许要进入较长时间的战略休整，以弥合日益严重的战略断层线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 喀布尔时刻 战略透支 战略厌倦 北约 李云飞：清教徒式的塔利班 伟达：“自生障碍”与中美竞争