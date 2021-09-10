小约瑟夫·奈：九一一事件带来哪些变局？

2001年9月11日的恐怖袭击是一次震惊全人类的事件。被困的受害者从世贸双子塔跳下的画面难以磨灭，而恐袭后实行的侵入性安全措施，也早已成为生活的一部分。

但怀疑论者质疑九一一事件是否标志着历史的转折点。他们指出，攻击所造成的直接物质损失相对美国力量而言，还远非致命。据估计，2001年的美国国内生产总值（GDP）下降了三个百分点，因损失所作出的保险理赔最终超过400亿美元（约538亿新元），这仅占当时10万亿美元经济总量的一小部分。