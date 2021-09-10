小约瑟夫·奈：九一一事件带来哪些变局？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 小约瑟夫·奈 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 2001年9月11日遭受恐袭的世贸双子塔如今是911事件纪念馆。（法新社） 字体大小: 小 中 大 2001年9月11日的恐怖袭击是一次震惊全人类的事件。被困的受害者从世贸双子塔跳下的画面难以磨灭，而恐袭后实行的侵入性安全措施，也早已成为生活的一部分。但怀疑论者质疑九一一事件是否标志着历史的转折点。他们指出，攻击所造成的直接物质损失相对美国力量而言，还远非致命。据估计，2001年的美国国内生产总值（GDP）下降了三个百分点，因损失所作出的保险理赔最终超过400亿美元（约538亿新元），这仅占当时10万亿美元经济总量的一小部分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 九一一恐袭事件 阿富汗撤军 恐怖袭击 蔡裕林：为何倡导摸着石头过河抗疫新常态 廖建裕：印尼外长走访美国的意义