迈克尔·伯利：危险的新型民粹主义 订户 来自 / 联合早报 文 / 迈克尔·伯利 发布 / 2021年9月11日 5:01 AM 作者指出，一种新型民粹主义涉及对昂贵的绿色政策和冠病疫苗接种的敌意。图为反疫苗接种示威者在纽约街头举起“没接种、没工作、没门！”的示威牌。（法新社） 字体大小: 小 中 大 如今，大部分占据西方头条新闻的“地缘政治”威胁，无论是真实的还是捏造的，都是外生的，它们源于中国、俄罗斯、伊朗等。但其他地缘政治威胁则存在于民主国家。其中包括美国共和党接受特朗普式威权主义，这正在侵蚀美国的民主；以及意料之外的新型民粹主义，在世界范围内站稳脚跟的可能性。一种新型民粹主义涉及对昂贵的绿色政策和冠病疫苗接种的敌意。对钱包问题的切实担忧和在互联网上蓬勃发展的各种阴谋论，共同推动了这种民粹主义。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 反疫苗接种网站 新型民粹主义 陈怀亮：华乐团25年：草根的温度，艺术的高度 曾涵：印度对阿富汗局势巨变的应对