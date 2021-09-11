迈克尔·伯利：危险的新型民粹主义

如今，大部分占据西方头条新闻的“地缘政治”威胁，无论是真实的还是捏造的，都是外生的，它们源于中国、俄罗斯、伊朗等。但其他地缘政治威胁则存在于民主国家。其中包括美国共和党接受特朗普式威权主义，这正在侵蚀美国的民主；以及意料之外的新型民粹主义，在世界范围内站稳脚跟的可能性。

一种新型民粹主义涉及对昂贵的绿色政策和冠病疫苗接种的敌意。对钱包问题的切实担忧和在互联网上蓬勃发展的各种阴谋论，共同推动了这种民粹主义。