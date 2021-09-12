沈泽玮：“与冠病共存”之停停走走

本地冠病单日新增病例近三周急速攀升，官方警示接下来或爆冲四位数。朋友圈有人问：“‘与冠病共存’会持续吗？”

政府上周表示不收紧也不放宽防疫措施，本周又强烈呼吁民众减少非必要社交，同时打心理预防针说，若重症病患激增，不排除收紧防疫。结果引来部分网民抱怨，还有人制图讪笑，我们登上一艘方向不明的船。

原以为齐心推高疫苗接种率就能迎来较正常的日子，但即便接种率达八成，隧道尽头的曙光仍乍隐乍现。抗疫措施松紧难料，餐饮业者和中小企业尤其难受，不难理解为何好些人对看似混乱的抗疫信号感到懊恼。

从根本上看，这可能源于对从冠病过渡到“地方性流行病”的新常态认识不足，认知也不一；加上德尔塔变异病毒搅局，让与冠病共存的生活图像变得更混乱。

在国际上，英国是采纳共存策略最具代表性的国家，几乎全部防疫限制一夜间取消，没有社交人数限制、大部分公共场合无须戴口罩，酒吧夜店和体育赛事全面开放，8月底一场切尔西对阿申纳的球赛有6万球迷涌入。

新加坡已表明不会像英国完全不踩刹车、一次过全面松绑。与西方国家重视个人自由相比，新加坡更多出于务实的经济考量，开放型经济体不可长期封关，但也不能为生计而罔顾生命，采取的是介于严防死守与全面放开的中间之道。

从官方近日推出的应对措施不难看出，保持开放的大原则不变，但适时调整，“接种者旅游走廊”计划如期进行，工作场所则禁止社交聚会。边境管控和社交聚会限制是两大调控伐；民众履行社会责任，即自律自检是关键。

财政部长黄循财在9月10日的记者会上清楚说明，“目前没有必要重返高警戒解封阶段或病毒阻断期”，较谨慎的做法是停下脚步，尽最大努力减缓病毒传播。

由此看来，船只的航行方向仍明确，但或许之前没给乘客对途中可能遇上的风浪暗流做足心理建设。病例数激增是最明显的一环。普通民众对疫情好坏，最直观的判断就是每日新增病例，但并不了解三四百起意味着什么，若冲上四位数又是什么信号。

媒体采访的多位医学专家一再说明，在冠病成为地方性流行病的新常态下，社区病例料持续增加，但只要加护病房或需要氧气供应的重症病患人数稳定，就无须过度担心。换句话说，不要盯着每日新增，要转向加护病房与输氧病例。

卫生部长王乙康同日也解释，我国病例迅速增加是打算与冠病共存的国家必经历的，但新加坡希望尽量降低死亡人数，同时避免长期和反复的封锁措施。

在摸着石头过河的未知路上，官方的叙述除了划重点，还应提供更多细节，也不只如部长所说，当情况有变时坦诚与民沟通，还应以民众易懂的方式去呈现，让民众对新常态有更直观的认识。

施打疫苗的宣导铺天盖地，下来不妨多拍些宣导片讲述“与冠病共存”的新常态，向国人解释那是什么样的生活状态？什么样的情境须踩刹车，又得为哪些不幸情境做好万全心理准备。

病毒死赖不走，我们得往前走。国际媒体也在看新加坡怎么走出自己的路。

政治人物的掌舵能力和民众的自律都被检验。我们没有意识形态的包袱，有的是“怕死”“怕输”等有助于保持自律的DNA。认定了方向就往前走，即便是停停走走。更重要的是，船长要向船上的人清楚说明，我们为何而走，又为何而停。

（作者是中国新闻组副主任 simtw@sph.com.sg）