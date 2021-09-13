陈永财：壮大国大博学计划 发扬耶鲁—国大精神 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈永财 发布 / 2021年9月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 只要走进耶鲁—新加坡国大学院校园，谁也不会怀疑这所学院在新加坡国立大学享有特殊地位——获得高度重视、受到细心呵护、享有充沛资源。耶鲁—国大学院一直是国大社群一个极其珍贵的组成部分。国大的所有设施都向耶鲁—国大学院学生开放：在顺境中，我们的教授为争取到研究基金而同欢共庆；面对逆境时，例如冠病疫情最严重之际，国大开放宿舍楼接纳必须隔离的耶鲁—国大学院学生。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国大 美国 新加坡 教育 新加坡国立大学 李显龙总理 教育部 海峡时报 耶鲁 耶鲁大学 国大博学计划 University Scholars Programme 耶鲁—国大学院 耶鲁—国大 陈永财 人文与理学院 设计与工程学院 张敬伟：阿富汗撤军促西方“脱美”？ 伍庆玲：阿富汗妇女现代化之路