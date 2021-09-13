陈永财：壮大国大博学计划 发扬耶鲁—国大精神

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来自 / 联合早报

文 /
陈永财

发布 / 2021年9月13日 5:00 AM

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只要走进耶鲁—新加坡国大学院校园，谁也不会怀疑这所学院在新加坡国立大学享有特殊地位——获得高度重视、受到细心呵护、享有充沛资源。耶鲁—国大学院一直是国大社群一个极其珍贵的组成部分。国大的所有设施都向耶鲁—国大学院学生开放：在顺境中，我们的教授为争取到研究基金而同欢共庆；面对逆境时，例如冠病疫情最严重之际，国大开放宿舍楼接纳必须隔离的耶鲁—国大学院学生。

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