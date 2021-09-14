郑茁,李乐欣,黄毅铭：壮志未酬的事业 耶鲁－国大学院与我国博雅教育的未来 订户 来自 / 联合早报 文 / 郑茁 李乐欣 黄毅铭 发布 / 2021年9月14日 5:02 AM 作者们认为，在此刻断言耶鲁-国大学院的资金问题难以为继尚早。（档案照） 字体大小: 小 中 大 2008年，教育部的一个委员会提出了一项大胆的尝试：在我国建立第一所博雅学院。在这份题为《更多选择，更多追求卓越的空间》（Greater Choice, More Room to Excel）的报告中，该委员会指出这样的博雅学院，应有较小的学生规模并自主管理。它将提供一个“基础广泛、跨学科的本科课程”，以帮助我国培养全面发展、赤忱求知的人才。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 耶鲁—国大学院 国大博学计划（USP） 国大校长陈永财 狮城脉搏 张云：阿富汗战争失败与美国外交军事化的终结 韩和元：阿富汗国家建构为何总是失败？