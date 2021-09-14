郑茁,李乐欣,黄毅铭：壮志未酬的事业 耶鲁－国大学院与我国博雅教育的未来

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来自 / 联合早报

文 /
郑茁 李乐欣 黄毅铭

发布 / 2021年9月14日 5:02 AM

作者们认为，在此刻断言耶鲁-国大学院的资金问题难以为继尚早。（档案照）
作者们认为，在此刻断言耶鲁-国大学院的资金问题难以为继尚早。（档案照）

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2008年，教育部的一个委员会提出了一项大胆的尝试：在我国建立第一所博雅学院。

在这份题为《更多选择，更多追求卓越的空间》（Greater Choice, More Room to Excel）的报告中，该委员会指出这样的博雅学院，应有较小的学生规模并自主管理。它将提供一个“基础广泛、跨学科的本科课程”，以帮助我国培养全面发展、赤忱求知的人才。

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