郑茁,李乐欣,黄毅铭：壮志未酬的事业 耶鲁－国大学院与我国博雅教育的未来

2008年，教育部的一个委员会提出了一项大胆的尝试：在我国建立第一所博雅学院。

在这份题为《更多选择，更多追求卓越的空间》（Greater Choice, More Room to Excel）的报告中，该委员会指出这样的博雅学院，应有较小的学生规模并自主管理。它将提供一个“基础广泛、跨学科的本科课程”，以帮助我国培养全面发展、赤忱求知的人才。