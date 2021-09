新加坡科技研究局(A*STAR)属下的基因研究院(GIS),于2018年为177名土生华人进行基因组鉴定,今年6月21日在科学杂志《分子生物学与进化》发表研究报告。科技研究局于7月16日在政府新闻中心发布文告,《联合早报》也报道这则新闻。我这里对基因组鉴定提出个人观点。

这份名为《东南亚土生华人社群独特文化基因混合》(Genetic admixture in the culturally unique Peranakan Chinese population in Southeast Asia)的研究报告,追溯土生华人体内不同基因比例、遗传年代和源自男或女性的祖先。研究报告有三大重点: