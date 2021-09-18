余永定：疫情对中国经济增长前景的影响

中国国内生产总值（GDP）在2021年第二季实现了7.9%的同比增长，这是一个相对强劲的经济表现，尤其是在冠病疫情持续影响全球经济的情况下。但对中国自身来说却略显失望：根据财新传媒对多位经济学家的一项调查，他们对第二季增长的预测中位数为8.2%。

中国经济学家普遍同意，中国的潜在增长率应为6%。因此，考虑到基数效应，中国2021年四个季度的同比增长率，应该分别为19.1%、8.3%、6.7%和5.5%。然而第一季的增长为18.3%，而这种弱于预期的表现，在很大程度上则是官方政策的结果。