余永定：疫情对中国经济增长前景的影响 订户 来自 / 联合早报 文 / 余永定 发布 / 2021年9月18日 5:00 AM 作者认为中国经济学家普遍同意，中国的潜在增长率应为6%。（档案照） 字体大小: 小 中 大 中国国内生产总值（GDP）在2021年第二季实现了7.9%的同比增长，这是一个相对强劲的经济表现，尤其是在冠病疫情持续影响全球经济的情况下。但对中国自身来说却略显失望：根据财新传媒对多位经济学家的一项调查，他们对第二季增长的预测中位数为8.2%。中国经济学家普遍同意，中国的潜在增长率应为6%。因此，考虑到基数效应，中国2021年四个季度的同比增长率，应该分别为19.1%、8.3%、6.7%和5.5%。然而第一季的增长为18.3%，而这种弱于预期的表现，在很大程度上则是官方政策的结果。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国财政政策 财政支出 清零政策 中国经济增长率 张森林：华文文化团体的转型与定位 郑伟彬：中美竞争的数码关键