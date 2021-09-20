伍国：再审视美国的“反智主义”

美国确实是一个高度多元、复杂也矛盾的国家。美国拥有世界上数量最多的一流大学，最多的诺奖自然科学得主，在20世纪引领了人类绝大多数的、改变原有生活方式的新技术和新发明。

但很多美国人热爱一个口不择言的总统，很多美国人拒绝接种疫苗，很多美国人甚至相信疫苗帮助政府控制人的大脑。自从特朗普上台以来，加上疫情的反复肆虐，越来越多的国际观察者注意到了美国社会的“反智主义”（anti-intellectualism）现象。