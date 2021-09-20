伍国：再审视美国的“反智主义” 订户 来自 / 联合早报 文 / 伍国 发布 / 2021年9月20日 5:01 AM 作者说，自从特朗普上台以来，加上疫情的反复肆虐，越来越多的国际观察者注意到了美国社会的“反智主义”现象。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国确实是一个高度多元、复杂也矛盾的国家。美国拥有世界上数量最多的一流大学，最多的诺奖自然科学得主，在20世纪引领了人类绝大多数的、改变原有生活方式的新技术和新发明。但很多美国人热爱一个口不择言的总统，很多美国人拒绝接种疫苗，很多美国人甚至相信疫苗帮助政府控制人的大脑。自从特朗普上台以来，加上疫情的反复肆虐，越来越多的国际观察者注意到了美国社会的“反智主义”（anti-intellectualism）现象。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 反智主义 人文学科 美国选举政治 美国聚焦 张云：决定日本自民党总裁选举结果的双重逻辑 白士泮：中国会如何开放资本账户？