白士泮：中国会如何开放资本账户？

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来自 / 联合早报

文 /
白士泮

发布 / 2021年9月20日 5:03 AM

9月5日，观众在2021年中国国际服务贸易交易会首钢园区从数字人民币的标志前走过。（新华社）
9月5日，观众在2021年中国国际服务贸易交易会首钢园区从数字人民币的标志前走过。（新华社）

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最近一些西方媒体和搞技术的币圈人士，因为中国e-CNY在法定数码货币研发的领先优势，纷纷预言中国即将加速推动人民币国际化，以取代美元，争夺国际金融霸权。

此类言论缺乏对中国经济与金融的了解。人民币国际化与外汇资本账户开放是相辅相成的，资金双向跨境流动也是一国货币国际化的必然发展。但在中国经济发展历史，控制资本账户是一个关键政策工具，若开放资本账户，将会是一个稳妥有序，逐步推进的过程。何况人民币国际化需要坚持市场驱动原则，急也急不来。

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