白士泮：中国会如何开放资本账户？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 白士泮 发布 / 2021年9月20日 5:03 AM 9月5日，观众在2021年中国国际服务贸易交易会首钢园区从数字人民币的标志前走过。（新华社） 字体大小: 小 中 大 最近一些西方媒体和搞技术的币圈人士，因为中国e-CNY在法定数码货币研发的领先优势，纷纷预言中国即将加速推动人民币国际化，以取代美元，争夺国际金融霸权。此类言论缺乏对中国经济与金融的了解。人民币国际化与外汇资本账户开放是相辅相成的，资金双向跨境流动也是一国货币国际化的必然发展。但在中国经济发展历史，控制资本账户是一个关键政策工具，若开放资本账户，将会是一个稳妥有序，逐步推进的过程。何况人民币国际化需要坚持市场驱动原则，急也急不来。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 政策工具 资本账户 资本流动 财经透视 伍国：再审视美国的“反智主义” 张云：决定日本自民党总裁选举结果的双重逻辑