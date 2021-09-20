白士泮：中国会如何开放资本账户？

最近一些西方媒体和搞技术的币圈人士，因为中国e-CNY在法定数码货币研发的领先优势，纷纷预言中国即将加速推动人民币国际化，以取代美元，争夺国际金融霸权。

此类言论缺乏对中国经济与金融的了解。人民币国际化与外汇资本账户开放是相辅相成的，资金双向跨境流动也是一国货币国际化的必然发展。但在中国经济发展历史，控制资本账户是一个关键政策工具，若开放资本账户，将会是一个稳妥有序，逐步推进的过程。何况人民币国际化需要坚持市场驱动原则，急也急不来。