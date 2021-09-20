张云：决定日本自民党总裁选举结果的双重逻辑

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来自 / 联合早报

文 /
张云

发布 / 2021年9月20日 5:02 AM

日本国会议事堂。（路透社）
日本国会议事堂。（路透社）

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自民党总裁选举将于9月29日进行，究竟谁会成为新一任日本执政党的领军人物呢？进入9月以后，日本政坛可以说风云变幻，扑朔迷离。

9月2日仍然坚持参选的现任首相菅义伟，在第二天突然宣布退选，引发了自民党内部候选人动态的剧烈变化。

原外长岸田文雄最早宣布参选，并且能够被党内各大派阀所接受，还获得岸田派议员的一致支持。同样曾经担任过外长的河野太郎在民众中知名度很高，在推进政府电子化等方面展示了领导力，但似乎自民党元老对他仍然“不够沉稳”有所担心；他所在的麻生派也基本上表示会让议员自主投票。

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