张云：决定日本自民党总裁选举结果的双重逻辑 订户 来自 / 联合早报 文 / 张云 发布 / 2021年9月20日 5:02 AM 日本国会议事堂。（路透社） 字体大小: 小 中 大 自民党总裁选举将于9月29日进行，究竟谁会成为新一任日本执政党的领军人物呢？进入9月以后，日本政坛可以说风云变幻，扑朔迷离。9月2日仍然坚持参选的现任首相菅义伟，在第二天突然宣布退选，引发了自民党内部候选人动态的剧烈变化。原外长岸田文雄最早宣布参选，并且能够被党内各大派阀所接受，还获得岸田派议员的一致支持。同样曾经担任过外长的河野太郎在民众中知名度很高，在推进政府电子化等方面展示了领导力，但似乎自民党元老对他仍然“不够沉稳”有所担心；他所在的麻生派也基本上表示会让议员自主投票。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 自民党总裁选举 岸田文雄 河野太郎 伍国：再审视美国的“反智主义” 白士泮：中国会如何开放资本账户？