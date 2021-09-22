吴俊刚：警惕可能被忽略的染疫风险 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年9月22日 5:02 AM 大多数人完成接种固然是一种保障，却也存在容易被人忽略的危险。（档案照） 字体大小: 小 中 大 9月19日早上，按预约时间打了第三针疫苗。同样到接种中心的年长者络绎不绝，足见大家打了两针后，对疫苗已有更大的信心，在接到卫生部短信通知后，就第一时间预约。疫情的急速变化看来也提高了更多人的警觉性，觉得应该尽快行动，自我保护，保护亲人，也尽一份公民的责任。就在同一天，报章报道，18日的单日确诊病例已突破千起，达到1009起，其中社区病例926起，客工宿舍78起，输入病例五起。这是去年4月23日单日最高1037起以来的另一高点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 与病毒共存社会路线图 高接种率 开放经济 刘星月：缅甸是否将步入大规模内战时代？ 范鸿达：伊朗与阿富汗塔利班的关系