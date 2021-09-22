吴俊刚：警惕可能被忽略的染疫风险

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来自 / 联合早报

文 /
吴俊刚

发布 / 2021年9月22日 5:02 AM

大多数人完成接种固然是一种保障，却也存在容易被人忽略的危险。（档案照）
大多数人完成接种固然是一种保障，却也存在容易被人忽略的危险。（档案照）

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9月19日早上，按预约时间打了第三针疫苗。同样到接种中心的年长者络绎不绝，足见大家打了两针后，对疫苗已有更大的信心，在接到卫生部短信通知后，就第一时间预约。疫情的急速变化看来也提高了更多人的警觉性，觉得应该尽快行动，自我保护，保护亲人，也尽一份公民的责任。

就在同一天，报章报道，18日的单日确诊病例已突破千起，达到1009起，其中社区病例926起，客工宿舍78起，输入病例五起。这是去年4月23日单日最高1037起以来的另一高点。

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