胡逸山：马国朝野协议前途未卜

马来西亚国会新一届会议开幕当天，政府与最大的反对党联盟希望联盟签订一项《政治转型与稳定谅解备忘录》，该备忘录也被形容为（朝野之间的政治）停战协议。

说这项协议促成马国政坛上的暂时停战，也许没错，但更贴切地说，它近乎强制性地制止了执政联盟里暗流汹涌的政治“内战”。

马国首相依斯迈沙比里在国会所能掌握的，最多只是细微的多数支持。反对党本来就不会支持他，问题是执政联盟的议员也未必会完全支持他。