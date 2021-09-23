胡逸山：马国朝野协议前途未卜 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡逸山 发布 / 2021年9月23日 5:01 AM 作者指出，马国首相依斯迈沙比里在国会只掌握细微的多数支持，而且执政联盟的议员也未必会完全支持他。（法新社） 字体大小: 小 中 大 马来西亚国会新一届会议开幕当天，政府与最大的反对党联盟希望联盟签订一项《政治转型与稳定谅解备忘录》，该备忘录也被形容为（朝野之间的政治）停战协议。说这项协议促成马国政坛上的暂时停战，也许没错，但更贴切地说，它近乎强制性地制止了执政联盟里暗流汹涌的政治“内战”。马国首相依斯迈沙比里在国会所能掌握的，最多只是细微的多数支持。反对党本来就不会支持他，问题是执政联盟的议员也未必会完全支持他。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 政治稳定与改革备忘录 伊斯迈 希盟 区域焦点 纪赟：疫情之外的人性之恶 李江胜：AUKUS印太地区新乱象