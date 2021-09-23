胡逸山：马国朝野协议前途未卜

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来自 / 联合早报

文 /
胡逸山

发布 / 2021年9月23日 5:01 AM

作者指出，马国首相依斯迈沙比里在国会只掌握细微的多数支持，而且执政联盟的议员也未必会完全支持他。（法新社）
作者指出，马国首相依斯迈沙比里在国会只掌握细微的多数支持，而且执政联盟的议员也未必会完全支持他。（法新社）

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马来西亚国会新一届会议开幕当天，政府与最大的反对党联盟希望联盟签订一项《政治转型与稳定谅解备忘录》，该备忘录也被形容为（朝野之间的政治）停战协议。

说这项协议促成马国政坛上的暂时停战，也许没错，但更贴切地说，它近乎强制性地制止了执政联盟里暗流汹涌的政治“内战”。

马国首相依斯迈沙比里在国会所能掌握的，最多只是细微的多数支持。反对党本来就不会支持他，问题是执政联盟的议员也未必会完全支持他。

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