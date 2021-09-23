张锐：中国加入CPTPP必须跨越障碍

即使中国的加入可以让CPTPP在区域经济合作上释放出巨大的气场，但这并不意味着中国从敲门到进门就可变得顺风顺水；相反，这会是格外艰辛漫长的过程。这其中既有CPTPP的历史背景因素在发酵，也与CPTTP成员国与中国较为复杂的利益纠葛直接相关。

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作为经济外交上的最新行动，中国日前正式提交了加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的申请。不同于以往在区域贸易协定上常常作为受邀者身份出现，中国这次表现出非常鲜明的主动姿态。不过，对中国而言，加入CPTTP的过程绝对是一波三折的。