陈庆文：从追求卓越体育成就 到国民服役基本原则 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈庆文 发布 / 2021年9月24日 5:02 AM 摄于2019年12月6日，我国游泳选手约瑟林（右）在男子100米蝶泳决赛中以51秒84力压队友柯正文（51秒87）夺冠，双双取得奥运资格。（档案照） 字体大小: 小 中 大 我国奥运选手约瑟林和柯正文已在办理入伍手续。两人的长期缓役已于8月31日结束。26岁的约瑟林和24岁的柯正文分别缓役七年和六年。在社交媒体上，有人建议，国民服役可以有不同的形式，包括民事服役，甚至基于体育成就等为国家作出的卓越贡献而免役。新加坡的和平与稳定，以及行之有年的国民服役制度，是否已使我们对1967年作出的，要求男性新加坡公民和永久居民在年满18岁时，尽早服役的艰巨决定掉以轻心？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 国民服役 约瑟林 国防部 柯正文 入伍 新加坡武装部队 缓役 奥运会 国民服役人员 周哲宇 陈庆文 武装部队 国防部长黄永宏 东京奥运会 国家安全 体育 时事透视 蔡恩泽：许家印的“胆识”和恒大危机 林方彪：国民党的张亚中变数