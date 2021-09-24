陈庆文：从追求卓越体育成就 到国民服役基本原则

我国奥运选手约瑟林和柯正文已在办理入伍手续。两人的长期缓役已于8月31日结束。26岁的约瑟林和24岁的柯正文分别缓役七年和六年。

在社交媒体上，有人建议，国民服役可以有不同的形式，包括民事服役，甚至基于体育成就等为国家作出的卓越贡献而免役。

新加坡的和平与稳定，以及行之有年的国民服役制度，是否已使我们对1967年作出的，要求男性新加坡公民和永久居民在年满18岁时，尽早服役的艰巨决定掉以轻心？