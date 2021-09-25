林任君：防止外来干预，五十年如一日 订户 来自 / 联合早报 文 / 林任君 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 新加坡共和国生于忧患，先天不足——没有天然资源，食水不能自给自足，没有腹地，没有战略纵深，生存本来就不是理所当然。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 酝酿经年的《防止外来干预（对应措施）法案》本月13日终于在国会提出一读，难免又引起一些人质疑政府的动机。向来对新加坡的“威权政治”没有好感的西方媒体，迟早又要指责这个国家越来越不自由了，但率先发难的还是长期敌视新加坡的“无国界记者”组织，带头在23日发表文告，对这项法案表示震惊，形容它为“具有极权主义倾向的畸形法律（legal monstrosity）” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 《防止网络假信息和防止网络操纵法》 防止外来干预（对应措施）法案 报章与印刷法令 四面墙外 邢云超：中国房地产风雷滚动 川岛真：日本自民党总裁选举和对中政策