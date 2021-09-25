林任君：防止外来干预，五十年如一日

酝酿经年的《防止外来干预（对应措施）法案》本月13日终于在国会提出一读，难免又引起一些人质疑政府的动机。向来对新加坡的“威权政治”没有好感的西方媒体，迟早又要指责这个国家越来越不自由了，但率先发难的还是长期敌视新加坡的“无国界记者”组织，带头在23日发表文告，对这项法案表示震惊，形容它为“具有极权主义倾向的畸形法律（legal monstrosity）”

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