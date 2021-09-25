邢云超：中国房地产风雷滚动

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来自 / 联合早报

文 /
邢云超

发布 / 2021年9月25日 5:00 AM

中国家庭约75%财产已被房产绑架。（法新社）
中国家庭约75%财产已被房产绑架。（法新社）

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中国家庭约75%财产已被房产绑架。房地产业风吹草动皆可摧毁投资者精神支柱，破坏老百姓生活品质。开发商与政策博弈，地方政府又与中央决策打擦边球，令房市周期性动荡，为社会安定及健康和谐的高质量可持续发展埋下隐患。

近期中国频频出现与房地产相关的重大群体性事件。不同区域、不同规模、不同性质的集体发声和维权运动皆有一个共同特点，那就是房地产商无限投入、无序扩张、环保缺失及至相关部门管控不力，以致民事纠纷甚至官民对峙。中国房地产业危机四伏，引发社会广泛关注及学界深度思考。

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