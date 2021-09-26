韩咏梅：与冠病共存的准备

新常态中描述的一切都展开了，但民间并没有因为这都在意料之中而感觉踏实，反而有一股草木皆兵的焦虑感，令人无所适从。这好比写了一首好曲，却在乐队的各个声部下苦功练好之前，就匆匆上台表演，自然显得荒腔走板。

新加坡这个城市小国，管理上科学与数据方面掌握得相当精准，阐述理论也头头是道，从今年中开始，国际媒体纷纷关注我国“与冠病共存”策略，我们也用摸着石头过河的方式，走上这条后疫情时期的新抗疫之路。（档案照） 华人有句话：病来如山倒，病去如抽丝，说的是一个人生病后康复的路很长，这句话用在一波波的疫情上也很形象。