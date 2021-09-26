杨浚鑫：这只猫 不存在 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年9月26日 5:00 AM 有个网站名叫“这只猫，不存在”（This Cat Does Not Exist）。网站的黑色背景墙上挂着一张猫的照片，人们每刷新一次页面，照片就会更换成另一只猫。（图/Pixabay） 字体大小: 小 中 大 有个网站名叫“这只猫，不存在”（This Cat Does Not Exist）。网站的黑色背景墙上挂着一张猫的照片，人们每刷新一次页面，照片就会更换成另一只猫。这些猫在现实中并不存在，而是由名为“生成式对抗网络”（Generative Adversarial Network）的机器学习技术生成的。换句话说，它们是通过电脑运算合成的极度逼真的假猫。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人工智能 防止外来干预（对应措施）法案 记者手记 郭颖轩：学习与适应 韩咏梅：与冠病共存的准备