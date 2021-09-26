杨浚鑫：这只猫 不存在

有个网站名叫“这只猫，不存在”（This Cat Does Not Exist）。网站的黑色背景墙上挂着一张猫的照片，人们每刷新一次页面，照片就会更换成另一只猫。

这些猫在现实中并不存在，而是由名为“生成式对抗网络”（Generative Adversarial Network）的机器学习技术生成的。换句话说，它们是通过电脑运算合成的极度逼真的假猫。