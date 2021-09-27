马亮：世行叫停营商环境排名多重意涵 订户 来自 / 联合早报 文 / 马亮 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 作者认为，中国等发展中国家应积极争夺国际排名话语权，参与和开发更多有竞争力的国际排名，使国际排名市场健康规范发展，通过优胜劣汰来激励国际排名保持客观公正和持续优化。（法新社） 字体大小: 小 中 大 世界银行近日发布公告，停止其标志性的营商环境评价项目，并不再发布《营商环境报告》。据信这同营商环境评价受到政治干预和内部舞弊的侵蚀有关，而中国等国家被指可能涉及操纵这份声誉显赫的全球排行榜。实际上，早在2020年8月底，世界银行就发现可能存在数据失当问题，并委托内部和外部的审查机构调查。今年9月，美国威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）应世界银行道德委员会要求，提交了一份独立审计报告，对其2018年和2020年营商环境报告的数据失当问题调查。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界银行 营商环境评价项目 中国经商环境 时事透视 董金华：让中医中药加入抗疫行列 卓南生：透析日本自民党派阀政治新游戏