马亮：世行叫停营商环境排名多重意涵

世界银行近日发布公告，停止其标志性的营商环境评价项目，并不再发布《营商环境报告》。据信这同营商环境评价受到政治干预和内部舞弊的侵蚀有关，而中国等国家被指可能涉及操纵这份声誉显赫的全球排行榜。

实际上，早在2020年8月底，世界银行就发现可能存在数据失当问题，并委托内部和外部的审查机构调查。今年9月，美国威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）应世界银行道德委员会要求，提交了一份独立审计报告，对其2018年和2020年营商环境报告的数据失当问题调查。