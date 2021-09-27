董金华：让中医中药加入抗疫行列 订户 来自 / 联合早报 文 / 董金华 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 作者认为，政府应该采取开明的态度，使用行之有效的方法，来杜绝冠病疫病的肆虐。（档案照） 字体大小: 小 中 大 根据卫生部中医管理委员会的行为规范和法律规定，中医执业者的行医职责和范围受到管制，特别在《传染病法令》下，当局有权对各种影响政策者予以遣责、处罚和管制。自2000年以来，政府已分階段立法管制中医中药。根据该法令，中医中药被归纳为“辅助医学”的权限范围。在平常的行医过程中，有些特殊情况不论中医或西医都必须转诊到医院去治疗，例如骨折、大量出血、发高烧、不明原因的身体创伤、皮肤病、爱之病和性病等，不可私下处理。这些疾病可能涉及刑事犯罪案件，特别是可能造成严重传染的流行性传染病。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中医药抗疫行动小组 中药店 针灸 冠病疫情 中医抗疫 马亮：世行叫停营商环境排名多重意涵 卓南生：透析日本自民党派阀政治新游戏