董金华：让中医中药加入抗疫行列

根据卫生部中医管理委员会的行为规范和法律规定，中医执业者的行医职责和范围受到管制，特别在《传染病法令》下，当局有权对各种影响政策者予以遣责、处罚和管制。

自2000年以来，政府已分階段立法管制中医中药。根据该法令，中医中药被归纳为“辅助医学”的权限范围。在平常的行医过程中，有些特殊情况不论中医或西医都必须转诊到医院去治疗，例如骨折、大量出血、发高烧、不明原因的身体创伤、皮肤病、爱之病和性病等，不可私下处理。这些疾病可能涉及刑事犯罪案件，特别是可能造成严重传染的流行性传染病。