卓南生：透析日本自民党派阀政治新游戏

在男女地位不平等，特别是以男性议员为中心的日本保守政治圈里，哪怕高市摆出比谁都强硬的鹰派姿态和鼓吹黩武主义，并获得松下政经塾同人及其背后财界的撑腰，她的政治地位和权势如果没有安倍及其家臣的强有力支持，随时有土崩瓦解的可能性。

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紧随着屡战屡败、心有不甘但又无可奈何的前国防部长石破茂（64岁）宣布不参加这一轮自民党总裁（也是当然首相）的角逐，日本未来首相人选已锁定于下列四人：