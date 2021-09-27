卓南生：透析日本自民党派阀政治新游戏 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓南生 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 本届日本自民党总裁选举，由（左起）行政改革部长河野太郎（58岁）、前外交部长岸田文雄（64岁）、前总务部长高市早苗（60岁）、以及自民党代理干事长野田圣子（60岁）角逐。（法新社） 字体大小: 小 中 大 在男女地位不平等，特别是以男性议员为中心的日本保守政治圈里，哪怕高市摆出比谁都强硬的鹰派姿态和鼓吹黩武主义，并获得松下政经塾同人及其背后财界的撑腰，她的政治地位和权势如果没有安倍及其家臣的强有力支持，随时有土崩瓦解的可能性。紧随着屡战屡败、心有不甘但又无可奈何的前国防部长石破茂（64岁）宣布不参加这一轮自民党总裁（也是当然首相）的角逐，日本未来首相人选已锁定于下列四人： 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 岸田文雄 河野太郎 野田圣子 高市早苗 日本派阀 自民党总裁选举 马亮：世行叫停营商环境排名多重意涵 董金华：让中医中药加入抗疫行列