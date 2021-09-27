卓南生：透析日本自民党派阀政治新游戏

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来自 / 联合早报

文 /
卓南生

发布 / 2021年9月27日 5:00 AM

本届日本自民党总裁选举，由（左起）行政改革部长河野太郎（58岁）、前外交部长岸田文雄（64岁）、前总务部长高市早苗（60岁）、以及自民党代理干事长野田圣子（60岁）角逐。（法新社）
本届日本自民党总裁选举，由（左起）行政改革部长河野太郎（58岁）、前外交部长岸田文雄（64岁）、前总务部长高市早苗（60岁）、以及自民党代理干事长野田圣子（60岁）角逐。（法新社）

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在男女地位不平等，特别是以男性议员为中心的日本保守政治圈里，哪怕高市摆出比谁都强硬的鹰派姿态和鼓吹黩武主义，并获得松下政经塾同人及其背后财界的撑腰，她的政治地位和权势如果没有安倍及其家臣的强有力支持，随时有土崩瓦解的可能性。

紧随着屡战屡败、心有不甘但又无可奈何的前国防部长石破茂（64岁）宣布不参加这一轮自民党总裁（也是当然首相）的角逐，日本未来首相人选已锁定于下列四人：

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