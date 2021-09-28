廖建裕：印尼共产党幽灵挥之不去 订户 来自 / 联合早报 文 / 廖建裕 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 作者指，反印度尼西亚总统佐科（图）的政治精英和回教激进派分子每逢9月30日前夕都会大做文章，大谈印尼共产党幽灵再现。（路透社） 字体大小: 小 中 大 每逢9月30日前夕，反印度尼西亚总统佐科的政治精英和回教激进派分子，都会在这个月份大做文章，大谈印尼共产党幽灵再现。今年，这类活动在8月底就已经展开。在名为“印大守望”（UI Watch）制作的视频里，除了指责佐科的不是外，还大肆渲染印共已经卷土重来。“印大守望”是雅加达印度尼西亚大学（UI，简称印大）的一些反佐科的校友，在去年7月成立的社媒，主要代表人物是帝博（Dipo Alam）、法米（Fahmi Idris）和陶菲克（Taufik Bahaudin）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印大守望 印尼共产党 反佐科势力 印尼极端回教组织 伟达：再谈当下中美冲突溯源 黄达天：从拜登“打瞌睡”看新闻造假