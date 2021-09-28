廖建裕：印尼共产党幽灵挥之不去

每逢9月30日前夕，反印度尼西亚总统佐科的政治精英和回教激进派分子，都会在这个月份大做文章，大谈印尼共产党幽灵再现。今年，这类活动在8月底就已经展开。在名为“印大守望”（UI Watch）制作的视频里，除了指责佐科的不是外，还大肆渲染印共已经卷土重来。

“印大守望”是雅加达印度尼西亚大学（UI，简称印大）的一些反佐科的校友，在去年7月成立的社媒，主要代表人物是帝博（Dipo Alam）、法米（Fahmi Idris）和陶菲克（Taufik Bahaudin）。