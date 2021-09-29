吴俊刚：冷眼看AUKUS 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年9月29日 5:00 AM 美国总统拜登（右）、英国首相约翰逊（左）和澳洲总理莫里森于9月15日联合宣布成立安全防卫三角联盟，除了军备，还要在网络、人工智能、量子科技及深海能力等科技领域合作。（法新社） 字体大小: 小 中 大 AUKUS的突然出现，举世惊奇，因为事前大家都被蒙在鼓里，连美国、英国和澳大利亚的盟友也不例外。AUKUS其实就是三个英语国家的名字简称拼凑在一块。A或AU代表澳大利亚，UK是英国（U可以共用），US是美国。美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森于9月15日联合宣布成立这一个安全防卫三角联盟，除了军备，还要在网络、人工智能、量子科技及深海能力等科技领域合作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 AUKUS QUAD 美国盟友 吴俊刚专栏 伍国：共同富裕抑或共同发展 卓南生：“鸽派”退场的自民党党首争夺战