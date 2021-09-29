吴俊刚：冷眼看AUKUS

AUKUS的突然出现，举世惊奇，因为事前大家都被蒙在鼓里，连美国、英国和澳大利亚的盟友也不例外。

AUKUS其实就是三个英语国家的名字简称拼凑在一块。A或AU代表澳大利亚，UK是英国（U可以共用），US是美国。美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森于9月15日联合宣布成立这一个安全防卫三角联盟，除了军备，还要在网络、人工智能、量子科技及深海能力等科技领域合作。