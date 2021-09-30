陈鸿斌：中国破解不平衡发展问题任重道远 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈鸿斌 发布 / 2021年9月30日 5:02 AM 摄于2021年9月9日，云南省澜沧拉祜族自治县木戛乡哈卜吗村地处中缅边境，在这里世代生活的拉祜族是从原始社会直接过渡到社会主义社会的“直过民族”，曾长期被贫困问题困扰，教育发展不均衡。（新华社） 字体大小: 小 中 大 在2017年10月召开的中共十九大上，习近平在政治报告中指出，“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。作为执政党，中国共产党今后将率领全党和全国人民，为克服这一矛盾而不懈努力。这一对新阶段特征的表述是深中肯綮的，也是非常及时的，因为随着社会主义制度的基本确立，中共从1956年召开的八大以来，对中国社会主要矛盾的表述一直是：先进的社会主义制度和落后的社会生产力之间的矛盾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西部大开发 中国发展不均衡 人均GDP 中国聚焦 陈凯：“可怜人”福奇 黄介正：存亡攸关的国民党主席选举