陈鸿斌：中国破解不平衡发展问题任重道远

在2017年10月召开的中共十九大上，习近平在政治报告中指出，“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。作为执政党，中国共产党今后将率领全党和全国人民，为克服这一矛盾而不懈努力。

这一对新阶段特征的表述是深中肯綮的，也是非常及时的，因为随着社会主义制度的基本确立，中共从1956年召开的八大以来，对中国社会主要矛盾的表述一直是：先进的社会主义制度和落后的社会生产力之间的矛盾。