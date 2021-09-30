黄介正：存亡攸关的国民党主席选举

在台湾的中国国民党于9月25日举行党主席选举投票，由曾任党主席并且曾与中国大陆领导人习近平会面的朱立伦胜出，再度回到国民党中央，领导这个气势不振，挑战重重，不知何时可以重返执政的百年老党。

朱立伦曾任立法委员、行政院副阁揆，且担任过16年县市首长，是四位候选人中资望最高、从政最久，却也是2001年党主席直选以来，得票率最低的党主席。原本不被关注的政治素人张亚中教授，以“积极处理两岸政治关系”以及“强力反击民进党”，成功创造32.6%的得票率。