黄介正：存亡攸关的国民党主席选举 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄介正 发布 / 2021年9月30日 5:03 AM 朱立伦在胜选后说，民进党要担心了，充满战力的国民党，“战斗蓝、必胜蓝来了”。（法新社） 字体大小: 小 中 大 在台湾的中国国民党于9月25日举行党主席选举投票，由曾任党主席并且曾与中国大陆领导人习近平会面的朱立伦胜出，再度回到国民党中央，领导这个气势不振，挑战重重，不知何时可以重返执政的百年老党。朱立伦曾任立法委员、行政院副阁揆，且担任过16年县市首长，是四位候选人中资望最高、从政最久，却也是2001年党主席直选以来，得票率最低的党主席。原本不被关注的政治素人张亚中教授，以“积极处理两岸政治关系”以及“强力反击民进党”，成功创造32.6%的得票率。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国民党新任党主席 朱立伦 陈凯：“可怜人”福奇 陈鸿斌：中国破解不平衡发展问题任重道远