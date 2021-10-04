王辉耀：中国加入CPTPP的地缘政治效应

近日来，继美英澳三国组建新印太安全联盟（AUKUS），帮助澳大利亚建造核潜艇后，由美日印澳组成的“四方安全对话”（Quad）也随即在美国首都华盛顿举行了领导人峰会。

拜登政府上台后通过拉拢盟友应对中国崛起意图明显，但与组建可能导致核扩散威胁地区安全，甚至加剧地区军备竞赛的军事结盟相比，扩大经济结盟与参与经济竞争是更为安全互利的竞争方式。