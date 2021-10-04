王辉耀：中国加入CPTPP的地缘政治效应 订户 来自 / 联合早报 文 / 王辉耀 发布 / 2021年10月4日 5:00 AM 中国近年来在知识产权、劳工标准、国企待遇、环境及数据流动等领域的政策举措及发展进步，已使中国具备了对接CPTPP的实力和能力。（路透社） 字体大小: 小 中 大 近日来，继美英澳三国组建新印太安全联盟（AUKUS），帮助澳大利亚建造核潜艇后，由美日印澳组成的“四方安全对话”（Quad）也随即在美国首都华盛顿举行了领导人峰会。拜登政府上台后通过拉拢盟友应对中国崛起意图明显，但与组建可能导致核扩散威胁地区安全，甚至加剧地区军备竞赛的军事结盟相比，扩大经济结盟与参与经济竞争是更为安全互利的竞争方式。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 CPTPP规则与条件 中美贸易战 区域政治紧张 林方彪：朱立伦胜选后国民党的未来 纪文宇：拜登政府的移民改革难题