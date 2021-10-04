王辉耀：中国加入CPTPP的地缘政治效应

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来自 / 联合早报

文 /
王辉耀

发布 / 2021年10月4日 5:00 AM

中国近年来在知识产权、劳工标准、国企待遇、环境及数据流动等领域的政策举措及发展进步，已使中国具备了对接CPTPP的实力和能力。（路透社）
中国近年来在知识产权、劳工标准、国企待遇、环境及数据流动等领域的政策举措及发展进步，已使中国具备了对接CPTPP的实力和能力。（路透社）

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近日来，继美英澳三国组建新印太安全联盟（AUKUS），帮助澳大利亚建造核潜艇后，由美日印澳组成的“四方安全对话”（Quad）也随即在美国首都华盛顿举行了领导人峰会。

拜登政府上台后通过拉拢盟友应对中国崛起意图明显，但与组建可能导致核扩散威胁地区安全，甚至加剧地区军备竞赛的军事结盟相比，扩大经济结盟与参与经济竞争是更为安全互利的竞争方式。

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