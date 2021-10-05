黄河（Hoang Thi Ha）,凯鲁兰华·再尼（Khairulanwar Zaini）：东南亚缘何对中国疫苗有选择性犹豫 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄河（Hoang Thi Ha） 凯鲁兰华·再尼（Khairulanwar Zaini） 发布 / 2021年10月5日 5:03 AM 随着冠病疫情在主要依赖科兴或国药的国家卷土重来的报道不断传来，民众对中国疫苗的信心不太可能得到改善。（档案照） 字体大小: 小 中 大 东南亚是中国施展疫苗外交的主要区域。迄今为止，本区域使用最多的冠病疫苗是中国的科兴和国药，这两家制药商已交付1.9亿剂，其中大部分是通过商业渠道。由于全球疫苗严重短缺，区域各国政府大多采取了多元化政策，以获得尽可能多的剂量，但它们在安排采购和部署接种工作时，必须考虑到民众对各种疫苗的看法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 印尼 马来西亚 泰国 菲律宾 美国 疫苗 越南 新加坡 东南亚 卫生部 世界卫生组织 佐科 穆斯林 巴育 病毒 冠病 mRNA 信使核糖核酸 东南亚民众 中国疫苗 科兴 国药 辉瑞 莫德纳 有效性 安全性 疫苗犹豫 时事透视 刘星月：缅军是否坠入执政困境？ 伟达：美英澳三边联盟重塑印太大棋局