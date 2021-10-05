黄河（Hoang Thi Ha）,凯鲁兰华·再尼（Khairulanwar Zaini）：东南亚缘何对中国疫苗有选择性犹豫

东南亚是中国施展疫苗外交的主要区域。迄今为止，本区域使用最多的冠病疫苗是中国的科兴和国药，这两家制药商已交付1.9亿剂，其中大部分是通过商业渠道。由于全球疫苗严重短缺，区域各国政府大多采取了多元化政策，以获得尽可能多的剂量，但它们在安排采购和部署接种工作时，必须考虑到民众对各种疫苗的看法。

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