伟达：美英澳三边联盟重塑印太大棋局

9月15日，美国、英国和澳大利亚正式宣布组成三边战略联盟（AUKUS），此一具备强烈地缘战略意义的重大深远举措，必定重塑印太地区以至于整个世界的发展棋局。

传统的地缘政治理论，以强调欧亚大陆的战略地位为主，认为把握住欧亚大陆，就是把握住了世界的脉搏，但这种以大陆为中心的传统思维，在新兴发展的海洋文明面前，正显得日益过时落伍。如果说在20世纪，大西洋发展轴心已经远超欧亚大陆的实力发展，那么在21世纪，太平洋与印度洋地区的繁荣稳定，必定是整个世界和平进步发展的发动机。