伟达：美英澳三边联盟重塑印太大棋局 订户 来自 / 联合早报 文 / 伟达 发布 / 2021年10月5日 5:02 AM 在美英澳三边同盟成形之前，如果俯瞰印太地区战略格局，可以发现美国虽然也属于太平洋国家，但在西太地区传统上主要依赖所谓岛链战略，并在最近新组了美日印澳四国联盟（QUAD）。（路透社） 字体大小: 小 中 大 9月15日，美国、英国和澳大利亚正式宣布组成三边战略联盟（AUKUS），此一具备强烈地缘战略意义的重大深远举措，必定重塑印太地区以至于整个世界的发展棋局。传统的地缘政治理论，以强调欧亚大陆的战略地位为主，认为把握住欧亚大陆，就是把握住了世界的脉搏，但这种以大陆为中心的传统思维，在新兴发展的海洋文明面前，正显得日益过时落伍。如果说在20世纪，大西洋发展轴心已经远超欧亚大陆的实力发展，那么在21世纪，太平洋与印度洋地区的繁荣稳定，必定是整个世界和平进步发展的发动机。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 AUKUS 美国印太战略 区域焦点 QUAD 刘星月：缅军是否坠入执政困境？ 黄河（Hoang Thi Ha）,凯鲁兰华·再尼（Khairulanwar Zaini）：东南亚缘何对中国疫苗有选择性犹豫