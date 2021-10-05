刘星月：缅军是否坠入执政困境？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘星月 发布 / 2021年10月5日 5:01 AM 重回缅甸政坛中心的缅军在国内外高压下确实处境艰难。（路透社） 字体大小: 小 中 大 缅军作为缅甸最大利益集团，经过长达半个世纪的经营，已经在缅甸社会中形成了最大的独立经济利益体。缅军经济上的独立性使得其完全可以供养自己，所以经济上受外部社会限制小，外部对其影响也大打折扣。就目前来讲，重回缅甸政坛中心的缅军在国内外高压下确实处境艰难，但并未像一些学者判定的那样“面临难以跳出的执政困境”。学者们将外部压力、缅军局势控制能力以及民主化浪潮作为其主要论据。本文也将从这三点展开来论述个人观点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 缅军 西方国家对缅甸制裁 缅甸民主化 伟达：美英澳三边联盟重塑印太大棋局 黄河（Hoang Thi Ha）,凯鲁兰华·再尼（Khairulanwar Zaini）：东南亚缘何对中国疫苗有选择性犹豫