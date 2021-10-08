于时语：从周边民意看北京软实力的缺失

于时语专栏

新近签订的澳英美安全协议（AUKUS），无疑是亚太乃至全球地缘政治布局的重头戏，也是澳大利亚在国际站位中的关键举措。以英国广播公司（BBC）的形容，AUKUS协议“将澳大利亚与美国未来几代人锁在一起了”。这是对中国在亚太地区战略地位非常不利的发展，自不待言。

中澳关系何以会逐步恶化到今天的地步，使得澳洲政府做出如此对抗性的决策？

AUKUS协议经由美英澳三国政府间的秘密谈判达成，并未经过各国议会和公众的讨论协商。但是，任何欧美政府的关键决策，必须获得本国多数民意的支持，是现代西方政体的基本原则。催生AUKUS协议的背景，是近年澳洲对华民意的急剧恶化，这是无可掩饰的事实。

这一现实发人深省，因为在新世纪初期，从中国的邓江到胡温时代，澳洲民调多次显示，澳洲民众对美国的好感远低于对中国的好感，超过七成澳洲人反对澳洲在中美两国因台湾问题发生冲突时支持美国。2005年5月，我曾经以《亚太地区的地缘政治板块移动》为题，在《联合早报》评论了这一重要的民意动向。短短十几年后，澳洲民意却发生了今天的沧桑巨变。

这一民意变化绝不限于澳洲。从邓江到胡温时代，韩国民意普遍亲华反美，以至于《华盛顿邮报》不无醋意地评论：“在韩国人眼里，中国做的都是对的。”快进到今天，据《纽约时报》等国际媒体普遍报道，中国在韩国民众中的负面形象，居然超过了曾经殖民统治韩国的世仇日本。

在同一历史时期，中国经济飞速发展，成为世界第二大经济体，北京的“硬实力”相应增长。其他不说，中国早已是澳洲和韩国的最大贸易伙伴，对两国的经济影响力与日俱增。在强大外贸支持下，北京近年更花费巨额经费开展对外宣传。可是北京对两国民意的“软实力”影响，却与“硬实力”的增长完全背道而驰。

这一情况并不限于邻国民意，即便在香港和台湾，北京对当地民意的影响也在明显退步。在亚太地区以外，北京与欧盟领导花费多年达成的《中欧全面投资协定》，遭到代表欧洲民意的欧洲议会投票冻结，而且是599票赞同对30票反对的悬殊比例。不妨总结说：在民意可以自由表达的地方，北京的软实力影响近年来有明显倒退。

随着AUKUS协议的签署，胡温时代以后北京对外软实力影响的倒退，亟有检讨的必要。尤其是北京在经贸上施加“硬实力”，往往加剧了软实力的退化。北京对韩国和澳洲的贸易战“惩罚”，并没有改善国际关系；今年突然对台湾发起“凤梨战”，不仅没有实效，反而让日本捡了“亲台”的便宜。

北京“软实力”的倒退，在原本相对“亲华”的知识界特别明显，知识界又对民意有很大的主导影响。知识界对华好感的倒退，与北京近年强化对内的威权政治，甚至转而对外运用，有很大的关系。

例如《经济学人》刚刚报道，北京对内不断收紧言论，国内微信上的许多信息因敏感词汇遭到封杀，却因此对外把澳洲总理莫里森在澳洲微信群上的言论也一起封杀。在21世纪的今天，这种严厉的言论控制，是各国知识界极为反感的做法。

作者在北美从事科研工作